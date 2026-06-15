Games Workshop opplyser at det var en kunstner, ikke AI, som ga en Space Marine en ekstra finger i det nye kunstverket

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Games Workshop har avklart at en Space Marine med en ekstra finger, som vakte oppsikt, ikke ble laget av AI, men var et ekte feilgrep fra en kunstner. Space Marine-figuren det er snakk om, kommer fra et kunstverk til Warhammer: The Horus Heresy, et spill som utspiller seg ti tusen år før hendelsene i Warhammer 40 000, der Space Marines var ganske vanlige. Det er derfor ikke urimelig at en av dem kunne ha hatt seks fingre.

Det er imidlertid ikke den unnskyldningen Games Workshop går for her. Warhammer-eieren sa i et Facebook-innlegg at vi ikke ser på en mutantmarine i det nye kunstverket, men at dramaet i stedet stammer fra en feil. «Kunststilen i Horus Heresy har, siden den første utgaven i 2012, gått ut på at en kunstner blander miniatyrfotografi med kunst for å skape en dramatisk scene. I dette tilfellet tilfører det litt uventet drama,» forklarer GW.

Games Workshop har hatt en svært sterk anti-AI-holdning en stund nå. Etter at ledelsen undersøkte teknologien og fant ut at den i praksis ikke hadde noen nytte for selskapet, har Warhammer-eieren ikke vært like imøtekommende overfor AI som andre selskaper over hele verden. Fans ville derfor ha tatt det ganske alvorlig hvis GW hadde snudd og brukt AI til et kunstverk. Heldigvis er det bare en menneskelig feil. Husker du da vi kunne ha slike feil, og ikke umiddelbart tenkte på å knuse maskinene i en moderne luddittisk revolusjon?