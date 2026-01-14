Games Workshop, selskapet bak Warhammer, tar sterk avstand fra kunstig intelligens

HQ

Games Workshop, selskapet bak Warhammer, tar sterk avstand fra bruk av generativ AI i sine design, og utenfor selskapet via sine konkurranser. Selskapet har undersøkt teknologien, men det er tilsynelatende liten entusiasme for den i sin nåværende form.

"Vi har blitt enige om en intern policy som skal veilede oss alle, og som for øyeblikket er svært forsiktig, for eksempel tillater vi ikke at AI-generert innhold eller AI brukes i designprosessene våre eller uautorisert bruk utenfor GW, inkludert i noen av konkurransene våre", sa administrerende direktør Kevin Rountree i den halvårlige finansielle rapporten. "Vi må også overvåke og beskytte oss selv med tanke på dataetterlevelse, sikkerhet og styring, og AI- eller maskinlæringsmotorene ser ut til å bli automatisk inkludert på telefonene eller bærbare datamaskinene våre, enten vi liker det eller ikke."

Rountree sier også at selskapet vil fortsette å respektere sine menneskelige skapere, og viser til nyansettelser i de kreative avdelingene i Warhammer Studio som bevis på at Games Workshop fortsatt bryr seg mer om et menneskelig preg enn det internett i stor grad betegner som "AI-slop".

"Talentfulle og lidenskapelige individer som gjør Warhammer til den rike, stemningsfulle IP-en som våre hobbyister og vi alle elsker," sier Rountree.