Gamescom 2020 kansellert - blir heldigital i stedet

Alle de store spillmessene har blitt kansellert eller utsatt de siste månedene, så ingen ble sjokkerte da lederne av den gigantiske Gamescom-messen i Tyskland sa at de i alle fall ville fokusere mer på den digitale delen av messen i år. Håpet var uansett ikke helt ute...før nå.

I går kunne nemlig den tyske regjeringen fortelle at alle store show og eventer ville bli forbudt ut august, så nå kan Gamescom-lederne bekrefte at messen er kansellert. Heldigvis har de vært forberedt på dette lenge, noe som betyr at planene for en heldigital event allerede er ganske klare. Dermed trenger vi ikke å frykte mangel på meget interessante spillnyheter mot slutten av august.