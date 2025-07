Gamescom 2025 blir den største Gamescom-messen i historien

HQ

Det er nøyaktig én måned igjen til Gamescom sparkes i gang for et nytt år på Koelnmesse i Köln. Den tyske messen er ikke bare det ledende arrangementet for dataspill i Europa, den har allerede blitt bransjens største begivenhet på verdensbasis. Årets tema er "Games - Perfect Entertainment", og det oppsummerer på en perfekt måte den samlende kraften som fans har i denne formen for underholdning.

Ifølge en pressemelding fra arrangørene er gjennomsnittsalderen for spillere i Tyskland rundt 40 år, så det er et ideelt forhold mellom tre generasjoner som spiller samtidig, og Gamescom ønsker å få plass til dem alle på årets arrangement fra 20. til 24. august (og ONL på kvelden den 19. august, der Activision vil presentere Call of Duty: Black Ops 7 for hele verden). Og det må være plass til alle som kommer til å være der.

Opptil 11% flere studioer og selskaper deltar enn i fjor, med en ny hall for underholdningsområdet. PlayStation har bekreftet at de ikke kommer til å delta, men andre selskaper som 2K, ASUS, Bandai Namco, Bethesda, Bilibili, Blizzard Entertainment, Capcom, CD PROJEKT RED, CI Games, Disney+, Electronic Arts, Focus Entertainment, GIANTS Software, Headup, Hoyoverse, Konami, Krafton, LEGO, Level Infinite, Marvelous Europe, Meta Quest, Netflix, Nintendo, Paramount, Pearl Abyss, Roblox, Samsung, SEGA, Super Crowd, team17, Tencent Games, The Pokémon Company, Ubisoft, Wargaming, og Xbox.

Studios og deltakere fra over 60 land over hele verden vil være til stede for å prøve ut spill, se demoer, delta i paneler, møte fans og ha det gøy sammen. Det er også opplyst at sporten og konkurransene på stedet vil bli utvidet, og at underholdningsområdet i hall 8 og indieområdet i hall 10.2 vil bli utvidet.

Tim Endres, direktør for Gamescom, sa: "Tallene taler for seg selv. Gamescom 2025 blir større, mer spennende og nok en gang det bankende hjertet i det globale spillmiljøet. Sammen med bransjen og sterke partnere er vi klare til å trollbinde fansen og sette nye standarder".

"Forberedelsene til Gamescom 2025 er i full gang, og selv om det fortsatt er noen uker igjen, er én ting sikkert: I slutten av august vil spillverdenen igjen samles i Tyskland for det mest spektakulære og mangfoldige Gamescom noensinne," sier Felix Falk, administrerende direktør i game - German Association of the Games Industry.