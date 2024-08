Gamescom gir fansen en ny titt på Call of Duty: Black Ops 6s kampanje

HQ

Fans har fått et glimt av Call of Duty: Black Ops 6s nye kampanje, med tittelen Most Wanted, på Gamescom 2024.

Spillerne ser ut til å ta på seg rollen som agenter under et attentatforsøk på presidenten, og viser frem fantastisk førstepersonsgrafikk i en dramatisk historietrailer. For å gjenta, kvaliteten på grafikken som vises i spilltraileren er virkelig på toppnivå.

All den actionen og det hektiske skytespillet som fansen elsker fra serien, inkludert noen tøffe fiender og fartsfylte skuddvekslinger.

Du kan se hele traileren her.

Flere detaljer om spillet kommer fra Black Ops 6 -teamet den 28. august, men ivrige fans kan allerede nå forhåndsbestille spillet.