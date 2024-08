Gamescom hadde et ekstremt bra 2025

HQ

I går stengte portene til årets Gamescom, etter en uke fylt med kunngjøringer, deilige trailere, spilltesting og mye mer. Og etterspørselen etter et arrangement som dette var tydeligvis svært stor, for nå kan arrangørene avsløre at det ble satt ny rekord i antall besøkende.

Totalt besøkte over 335 000 mennesker arrangementet, noe som var rundt 15 000 flere enn i fjor. Gamescom startet som vanlig med det Geoff Keighley-produserte showet Opening Night Live, som også gjorde det ekstremt bra, med over 40 millioner seere, dobbelt så mange som i 2023.

Hvis du trodde at et resultat som dette betyr at vi kan se frem til mer Gamescom neste år - ville du ha rett. Den 19. august 2025 er det tid for Opening Night Live igjen, og 20.-24. august vil messen bli fylt med flere spill. Forhåpentligvis vil Nintendo også være der for å vise oss deres nylig lanserte Switch 2.

Takk VentureBeat