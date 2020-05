Gamescoms digitale event har fått dato

Du ser på Annonser

Det var først meningen at E3 skulle avholdes digitalt, etter at den fysiske begivenheten først ble avlyst, men ESA kunne ikke stable en digital begivenhet på bena i tide, og dermed ble hele opplegget avlyst. Det samme ser dog ikke ut til å skje med Gamescom, for nå har det blitt satt dato på en digital erstatter.

Via en meddelelse til IGN fremgår det at en digital utgave av Gamescom 2020 avholdes den 27-30 august. Begivenheten ser ut til å hete "Gamescom Now", og vil tilby "world premieres, news, games and events."

Det kreves tilsynelatende ikke en billett for å kunne se på, så det er altså gratis. Geoff Keighley vender tilbake med Opening Night Live, som er en slags pressekonferanse fylt til randen med avsløringer. Her kan vi forvente å se flere next-gen-spill.

Skal du se på?