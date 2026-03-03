GameSir G8+ Galileo MFI

Enten det skjer via enheter som PlayStation Portal, Logitechs G Cloud eller noe helt annet, er det tydelig at spillstrømming vinner terreng i en eller annen grad. Derfor er det nå mer fornuftig enn noen gang å være utstyrt med en enhet som lar deg strømme spill, og hvis du ser mer nøkternt på det, er det et triks at denne enheten er din egen smarttelefon.

HQ

Enten det er en iPhone 13, en OnePlus med noen år på baken eller en Nothing Phone, er det stor sjanse for at skjermen er bedre enn en PlayStation Portal, høyttalerne er bedre, batteriet varer lenger, og den lager ikke støy eller avgir lyd. Telefoner er nå og da også designet for mobilspill i seg selv, så hvorfor ikke bruke dem i denne sammenhengen også?

Det er her mobilkontrollere kommer inn i bildet, der selskaper som Backbone og Razer har konkurrert i årevis, et lite tilbehør du tar med deg når du vil spille enten et dedikert mobilspill eller strømme spill fra din egen konsoll eller fra skyen. Den trenger ikke å lades, den ligger bare i vesken når det gylne øyeblikket kommer.

Og for å være helt ærlig er det nesten vanskelig å forestille seg en bedre versjon av dette konseptet enn GameSirs G8+ Galileo MFI (ja, det er et irriterende navn). For rundt £80 får du en kontroller som har plass til Android-telefoner i alle størrelser, både eldre og nyere iPhones (hvis de har USB-C), og til og med en iPad Mini, som kobles direkte til via den nevnte porten og driver kontrolleren. I tillegg er det en hodetelefonkontakt, passthrough hvis du vil lade mens du spiller, og kanskje den beste byggekvaliteten vi har sett på denne typen kontroller.

Dette er en annonse:

Ergonomien er først og fremst en triumf. GameSir har valgt en plassbesparende design, noe som rett og slett går på bekostning av komforten, så G8+ er ganske "klumpete", som om du holder noe som ligner en Xbox Series-kontroller i hendene. For de av oss med store hender er dette virkelig en velsignelse. Både de analoge spakene og avtrekkerknappene har hall-effekt, noe som kanskje ikke er påviselig mer responsivt, men som i det minste varer lenger enn tradisjonelle oppsett. Etter å ha spilt Game Pass-spill via strømming i vinterferien, kan jeg imidlertid si at både avtrekkerne, de analoge spakene og membranknappene fungerer feilfritt.

Men det er verdt å gå tilbake til spørsmålet om lagringsplass. G8 er ganske stor - faktisk er den nesten like stor med en enhet i som uten, og med en vekt på 252 gram er den heller ikke akkurat lett. Det betyr at det ikke er et lite tilbehør du kan ha i jakkelommen, men snarere noe som bor i vesken din. Det er sannsynligvis umulig å tilby en så solid byggekvalitet i en mer sammenleggbar formfaktor, men vi kan vel drømme?

I tillegg er dette den desidert mest komfortable og responsive mobilkontrolleren jeg har testet, og en som jeg gjerne anbefaler fremfor for eksempel Razers Kishi V3, som både er omtrent 25-30 % dyrere og ikke fullt så god etter min mening.

Dette er en annonse: