GameSirs Pocket Taco gjør smarttelefonen din om til en Game Boy

HQ

Det blir stadig vanskeligere å få tak i retroteknologi, og med mer moderniserte tilnærminger som Analogue stadig utsolgt, er du kanskje på utkikk etter en annen måte å få din retrofiks på.

I så fall kan GameSir ha dingsen for deg. Denne er kjent som Pocket Taco, og er en hendig og interessant liten teknologi som gjør smarttelefonen din om til en Game Boy. Det er en Bluetooth-aktivert mobil spillkontroller som passer til bunnen av smarttelefonen din mens den er plassert vertikalt, og som åpner døren til A-, B-, X- og Y-knappene, en D-pad og til og med Start- og Select-knappene.

Den hevdes å være en lett gadget som bare veier 62,2 gram, og den leveres med et batteri med lang levetid på 600 mAh, noe som betyr at den ikke vil tømme smarttelefonen din når den er i bruk.

For øyeblikket er produktet i forhåndsbestillingsfasen, noe som betyr at du kan registrere din interesse for en enhet før den planlagte ankomsten den 15. mars. Den gode nyheten er at den er ganske rimelig, med en pris på £27.99/€32,75.