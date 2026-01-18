GameSirs Pocket Taco-kontroller tar sikte på å være en emulators drøm

HQ

Hvis du bruker mobilemulering, har du sannsynligvis en stor del av telefonskjermen din tatt opp av en gjenskaping av kontrolleren som brukes på for eksempel en GameBoy, Nintendo DS eller en annen lignende bærbar PC. GameSir ønsker imidlertid å prøve å endre på dette, og på CES-messen snakket vi om hvordan selskapet fokuserer på emulering med sitt mobile tilbehørssortiment.

Vi snakket spesielt med community manager Jinpeng Liu om GameSirs Pocket Taco, et Bluetooth-tilbehør som festes nederst på telefonen. "Denne tingen her er så bærbar og lett tilgjengelig", forklarte Liu. "Du putter den i lommen. På bussen kan du ta den frem og klemme den fast, og så kan du spille Super Mario Bros. eller hva som helst med 2DS, 3DS eller hva du vil."

Dette påvirker ikke størrelsesforholdet på skjermen, og responstidene er tilsynelatende ganske solide. Vi fikk ikke så mye sjanse til å sjekke ut Pocket Taco selv, ettersom vi var for opptatt med å gå gjennom alle andre deler av GameSirs utvalg på CES. Du kan sjekke det hele i hele intervjuet nedenfor :