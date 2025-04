GameSquare selger sine aksjer i FaZe Clan

HQ

Etter en stund med å bli drevet av ledere og bedriftsfolk som er mindre innviet i måtene for esports og influencer-kultur i dag - en periode som førte til at FaZe Clan ble et børsnotert selskap og deretter fortsatte å miste mesteparten av verdien og verdien på det hensynsløse aksjemarkedet - har esportslaget gått gjennom en fase der kontrollen blir gjenerobret av den opprinnelige grunnleggeren.

Dette har betydd betydelig kutting av fettet, og mange medlemmer blir løslatt fra kontraktene sine, alt mens FaZe vender tilbake til det det en gang var mest kjent for, konkurransedyktig dyktighet, og dette fortsetter med den siste utviklingen.

Morselskapet GameSquare har bestemt seg for å selge sin eierandel på 25.5% i organisasjonen, og gi operativ kontroll tilbake til administrerende direktør Richard "FaZe Banks" Bengston. Dette er ganske enkelt en del av et forsøk på å fortsette å vokse og se laget generere rikdom, ettersom GameSquare fortsatt er eier av laget, til tross for å gi fra seg kontrollen over hvordan det fungerer.

I en pressemelding uttalte GameSquare-sjef Justin Kenna: "2024 var et transformativt år for GameSquare, fremhevet av fullføringen av FaZe Clan-oppkjøpet, investeringer i teamet vårt og globale evner, og neste generasjons medieplattform vi har skapt for å drive kryssalgsmuligheter og øke markedsandelen vår. Dagens kunngjøringer er viktige katalysatorer for å optimalisere forretningsmodellen vår og nå lønnsomhet i løpet av de kommende kvartalene."

Denne beslutningen vil føre til at GameSquare oppretter en ny divisjon som spesialiserer seg på eventarbeid, med et spesifikt fokus på opplevelser i det virkelige liv som retter seg mot topp merkevarer og talenter.