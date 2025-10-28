Gamestop erklærer konsollkrigen for over - 30 år for sent

HQ

Gamestop gjør sitt ytterste for å holde seg relevante i en bransje de tilsynelatende har mindre og mindre med å gjøre. Noe som er veldig tydelig i deres siste og ganske tonedøve innlegg på X, der de erklærte konsollkrigene for å være over. Ferdig og støvet.

Problemet er selvfølgelig at konsollkrigene tok slutt for rundt 30 år siden. Og kampen mellom Nintendo og Sega er for lengst avgjort. Likevel prøver Gamestop å hevde at den virkelige konsollkrigen startet med Halo på den originale Xboxen tilbake i 2001, og dermed tvinger de også frem en omskriving av hele narrativet.

Innlegget på X fikk ikke overraskende mange til å heve øyenbrynene, og Gamestop fikk mye kjeft fra både spillere og historikere. En fullstendig PR-katastrofe som nok en gang har bevist hvor frakoblet selskapet har blitt, eller det lille som er igjen av dem.