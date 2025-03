Gamestop håper Bitcoin vil få selskapet tilbake på beina

HQ

En etter en har de store spillforhandlerne blitt tvunget til å legge ned, og en av de største var Gamestop, som i dag imidlertid er mest kjent for å manipulere aksjekurser (hvis du synes dette er interessant, anbefaler vi Netflix-dokumentaren Eat the Rich: The Gamestop Saga) og negative overskrifter om selskapets fremtidige strategier - som i dag ser ut til å handle mindre og mindre om spill.

Nå melder Börsvärlden at Gamestop har bestemt seg for å prøve en ny strategi - kryptovaluta. I en finansiell rapport kunngjør selskapet at styret "har enstemmig godkjent en oppdatering av investeringspolitikken for å legge til Bitcoin som en egen reserve".

Vi vet selvfølgelig ikke ennå om dette vil vise seg å være vellykket, men flere analytikere er skeptiske til at det vil redde skuta.