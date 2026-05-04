Gamestop legger inn et bud på 55 milliarder dollar for eBay

Det som i utgangspunktet hørtes ut som en dårlig aprilspøk, er nå bekreftet. GameStop legger inn et bud på 55 milliarder dollar på eBay, eller 123 dollar per aksje for å være mer presis. Avtalen er ment å bli finansiert gjennom en kombinasjon av kontanter og aksjer, med halvparten av betalingen i hver form.

Bak budet står GameStop-sjef Ryan Cohen, som ifølge rapporter ønsker å forvandle eBay til en plattform som kan konkurrere med Amazon. Han mener dette vil være mulig gjennom ulike aggressive kostnadsbesparende tiltak og nye initiativer, inkludert de som er relatert til live trading og fysiske butikker som fungerer som knutepunkter. Så langt har det ikke kommet noen offisiell kommentar fra eBay om saken.

Ville eBay og GameStop fungere godt sammen?