Gamestop satser på Pokémon og Bitcoin som salgsstrategi

HQ

Det ser ut til at GameStop endelig, en gang for alle, beveger seg bort fra sin kjernevirksomhet - og etter flere tøffe år i kjølvannet av en stadig mer digital spillverden, er det ærlig talt ikke så overraskende.

Nei, videospill er gårsdagens nyheter, og selskapets fremtid ligger i handelskort og kryptovaluta. I hvert fall ifølge GameStop-sjef Ryan Cohen, som stolt erklærte under selskapets siste aksjonærmøte at de nå tar sikte på å bli bransjeledende innen handelskort. Spesielt Pokémon TCG, som allerede gir solid fortjeneste.

Ifølge Cohen er dette en naturlig forlengelse av det samlekortsalget som allerede skjer i butikkene - et område som har blitt stadig viktigere for selskapets overlevelse. Bare i første kvartal i år økte GameStop faktisk inntektene sine med 50% takket være Pokémon-kort. Samtidig har selskapets bitcoin-beholdning også økt.

Visst, for nostalgiske fans kan det føles som et litt trist skifte å se det "gode gamle" GameStop endre seg så drastisk. Men fra et rent forretningsmessig perspektiv virker det logisk: Salget av fysiske videospill fortsetter å synke, mens handelskort - og til en viss grad bitcoin - fortsatt går sterkt.

Hva synes du om GameStops nye strategi - gir det mening?