GameStop troller Sony midt i Playstation DRM-kontroversen

Som de fleste av dere vet, har det de siste dagene vært en ganske opphetet diskusjon om Playstation og den påståtte 30-dagers DRM-en, som raskt har eskalert til å bli en av de største snakkisene så langt i år. Og selv om vi nå (endelig) har fått en offisiell oppdatering fra Sony i saken, har Gamestop benyttet anledningen til å minne oss alle om at fysiske spill fortsatt er enerådende, i tillegg til å gjøre narr av Sony for deres PR-tabbe.

I et innlegg på sosiale medier gjør kjeden tydelig narr av Playstation og minner oss alle om at fysiske kopier av spillene dine fortsatt er det beste alternativet.

"Vi mener at spill skal fungere for spillerne, ikke mot dem. Hvis du eier det, skal du kunne spille det når som helst, hvor som helst, enten du er online eller offline. Vi er her for å hjelpe deg. Start en ekte samling som du kan spille, dele og bytte, bare hos Gamestop"

Kort sagt minner de oss om at digitalt eierskap egentlig bare betyr at du har en lisens, og at du bør henvende deg til dem og butikkene deres for å bygge deg en fysisk samling.