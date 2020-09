Gamestop vil stenge 400 butikker i USA

Du ser på Annonser

Tidligere i år vinket Gamestop farvel til markedet i Norden. Spillkjeden, som var den siste av sitt slag på det norske markedet, fikk ikke ting til å gå rundt, og det samme begynner å skje på andre siden av Atlanteren.

Kjeden melder nå at de kommer til å stenge 400 butikker i USA innen året er omme. Det skriver Gamerant. Gamestop har blant annet hatt store tap under coronakrisen, og har samtidig fått meget dårlig omtale for å ikke ta sine ansattes helse på alvor.

Med den kommende lanseringen av Xbox Series S samt PlayStation 5 All Digital er de fysiske spillbutikkene under enda hardere press, og de som driver slike butikker er nødt til å komme med nye ideer for at det skal funke.