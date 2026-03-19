Gamestop: Xbox 360, PlayStation 3 og Wii U er nå offisielt retroformater

Hva er egentlig en retrokonsoll? Vi kan alle være enige om at det er eldre konsoller - men hvor mye eldre? Er PS Vita en retrokonsoll? Hva med Xbox 360, eller for den saks skyld Dreamcast? Svaret er selvfølgelig subjektivt, men videospillforhandleren Gamestop er likevel en ganske god indikator, og de har nå bestemt seg for hvor grensen går.

I en offisiell uttalelse hevder de nå at Xbox 360, PlayStation 3 og Wii U alle blir omklassifisert som retro-enheter. Som begrunnelse forklarer de :

"Avgjørelsen ble tatt etter nøye analyse av flere indikatorer, inkludert: tilstedeværelsen av komponentkabler, mangelen på Fortnite og erkjennelsen av at de ble lansert da George W. Bush fortsatt var president."

Hvis du bor i et land der Gamestop fortsatt eksisterer, vil du få mer penger for disse konsollene en stund, siden de nå er like retro "som Sega Saturn og Nintendo DS." Konsollene trenger ikke engang å være komplette, og defekter er helt akseptable - så lenge de i det minste kan starte opp.

Hvis tanken på at din Xbox 360 nå er en retrokonsoll får deg til å føle deg gammel, har Gamestop noen beroligende nyheter. De avslutter innlegget sitt med å si :

"Gamestop vil også minne publikum om at selv om disse systemene nå offisielt er klassifisert som retro, er de fortsatt veldig kule, og alle som eide en ved lanseringen er absolutt ikke gamle."