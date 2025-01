GameStops interne database lekker Switch 2-tilbehør

HQ

GameStops interne database avslørte nylig flere tilbehør til Nintendos kommende konsoll (takk, Nintendeal). Oppføringer viser varer som nye Express MicroSD-kort (alt fra 256 GB til 1 TB), Joy-Con-ladergrep og bærevesker. Dette tilbehøret antyder at Nintendos neste konsoll kan støtte raskere dataoverføringshastigheter og bedre ytelse. SKU-ene ble imidlertid raskt erstattet med "Dummy SKU"-etiketter, noe som antyder at dette kan være en feil eller en for tidlig lekkasje. Siden Nintendo ikke sier noe, ser det ut til at det eneste vi kan gjøre er å fortsette å sette ting sammen og se hvor de passer.

I dette tilfellet er et bilde verdt tusen ord, så ta en titt nedenfor for å se alle oppføringene selv.