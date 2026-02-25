Gamevestor lar spillere støtte og dra nytte av sine kommende favoritttitler

HQ

Det finnes mange måter å støtte spillutviklere på i disse dager, og noen tilbyr til og med måter å finansiere prosjekter direkte gjennom noe som Kickstarter. Men det er ingen reell måte for en spiller å føle en avkastning på investeringen sin, bortsett fra å få et spill de liker ... til slutt. Gamevestor er i ferd med å endre alt det.

Gamevestor kommer fra videospillbransjeveteranene Ivan March og Arthur Van Clap, og danner en bro mellom utviklere som ønsker å se prosjektet sitt finansiert, og spillere som tror på et spill så fast at de er villige til å investere i det. Den viktigste forskjellen mellom Gamevestors finansiering og for eksempel Kickstarter, er at avhengig av spillets kommersielle prestasjoner, kan investorene få en avkastning på alt fra 1,5 til 2 ganger det investerte beløpet. Dette flytter målet fra bare å se spillet bli realisert til å støtte et prosjekt som også kan gi en solid avkastning.

Alle investeringer innebærer risiko, og Gamevestor er mer enn klar over dette. Derfor er det regler på plass for å beskytte investorer så mye som mulig. Eksperter vil kontrollere og gjennomgå prosjekter på Gamevestors plattform, det gis delvis refusjon hvis et prosjekt ikke kan nå milepælsmålene sine, og hver kampanje vil ha tydelig informasjon om mål, risiko og finansiell struktur.

For øyeblikket er det tre spill tilgjengelig på plattformen: Void Reaver er et roguelite-overlevelsesspill, Black One Blood Brothers er et taktisk FPS-simuleringsspill, og IMMORTAL: And the Death that Follows er et hack & slash RPG.