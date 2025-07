Gamification av krig: Ukraina etablerer et system med poeng og belønninger til sine soldater for hvert bekreftet fiendtlig tap

HQ

Siste nytt om krigen mellom Ukraina og Russland . Konflikten som er utløst av Russlands invasjon av Ukraina, er på høygir etter de siste militære operasjonene, først Ukrainas ødeleggelse av Russlands flyvåpen, deretter Putins drone-motoffensiv. Freden ser fortsatt ut til å være langt unna, og det kan være vanskelig å finne måter å holde motivasjonen og effektiviteten oppe hos soldater som har vært i frontlinjen i mange måneder.

Ukraina har tatt et merkelig initiativ for å motivere sine tropper. De har satt opp et system med bonuser og premier som kan innløses mot poeng, ifølge BBC, og disse poengene opptjenes gjennom videoer og sertifiseringer av bekreftede tap av fienden. Ukraina har altså gamifisert krigen, gjort den om til et spill.

Som om det var Call of Duty, begynte Zelenskyy-regjeringen i fjor å implementere programmet "Army of Drones: Bonus", et program som belønnet dronepiloter og teknikere med poeng som kunne veksles inn i premier hvis de sendte inn troverdige videoer som viste ødeleggelse av fiendens militære utstyr, eller direkte bevis på bekreftede tap. Dette systemet har nå blitt utvidet til å omfatte hele militæret, og det ser ut til å ha en effekt. Hundrevis av videoer kommer inn daglig og blir nøye analysert i Kiev for å se om de er troverdige.

"Jo mer strategisk viktig og omfattende målet er, desto flere poeng vil en enhet få", heter det i en uttalelse fra Brave 1-teamet, som består av eksperter fra regjeringen og militæret.

"For eksempel gir det opptil 50 poeng å ødelegge et fiendtlig rakettutskytningssystem, 40 poeng for en ødelagt stridsvogn og 20 poeng for en skadet."

"Jeg tror det først og fremst handler om kvalitetsdata, krigsmatematikk og forståelse av hvordan man kan bruke begrensede ressurser mer effektivt", sier Mykhailo Fedorov, Ukrainas minister for digital transformasjon, som står bak e-poeng-programmet.

Akkurat nå står dronebruk for 70 % av alle vellykkede ukrainske aksjoner mot det russiske militæret, så det er en motiverende bonus at dronepilotenes ekspertise belønnes utover konflikten.