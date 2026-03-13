Gaming Copilot AI kommer til Xbox-konsollene i år

HQ

Gaming Copilot, AI-spillassistenten som lar deg få hjelp i et spill du er i gang med, kommer snart til dagens Xbox-konsoller. Den er for tiden tilgjengelig på PC, mobil og ROG Xbox Ally X og Ally fra og med i fjor, og kommer nå endelig til selve den store mursteinen.

Det ble bekreftet av ingen ringere enn Sonali Yadav, produktsjef for Xboxs AI-partnergruppe for spill, som i en GDC-samtale fanget opp av GamesRadar+ sa at Gaming Copilot også vil utvides til flere tjenester. "Jeg er glad for å kunngjøre at vi senere i år vil bringe Gaming Copilot til den nåværende generasjonen konsoller, og vi vil fortsette å bringe den til flere tjenester som spillerne spiller," sa Yadav.

Selv om du kanskje ikke er klar over funksjonen, med tanke på den begrensede plattformbruken, kan den tilby en hånd i spill mens du spiller dem, og minne deg på visse detaljer som håndverksoppskrifter, samt viktigere, personlige ting som kontodetaljer og spillhistorikk. Det er ikke sikkert at den blir tatt i bruk av spillere over hele verden, men de som har brukt den, bidrar til å forbedre den, forklarer Yadav.

"Vi har lært mye det siste året, og setter pris på alle tilbakemeldingene vi har fått fra samfunnet," sa han.