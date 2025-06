Gandalv dukker opp i Hobsyssel i ny Tales of the Shire gameplay-trailer

HQ

Den 29. juli er ventetiden endelig over. Ringenes Herre-fans som liker koselige spill, har ikke hatt de beste mulighetene til å kombinere de to, men Tales of the Shire gir deg hobbitlivets avslappede tempo i hendene.

I den nye spilltraileren ser vi at hobbitene bruker tiden sin på tre ting: venner, næringssøk og mat. Du kan vandre rundt i Hobbiton og Hobsyssel for å pusse opp hjemmet ditt, lage gode oppskrifter og holde livet ditt så spennende som mulig før det er på tide å dra hjem til en tredje frokost.

Spillet byr også på en cameo-opptreden av Gandalv, samt massive hobbitfester som minner oss om Bilbo Lommelunens bursdag i begynnelsen av Ringenes Herre-trilogien. Sjekk ut mer av spillingen selv nedenfor :

Tales of the Shire lanseres 29. juli for Xbox Series X/S, PS5 og PC.