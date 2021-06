Gang Beasts-liknende Party Animals kommer til Xbox og Game Pass neste Ã¥r

Det Gang Beasts-liknende Party Animals ble under gårsdagens E3-presentasjon bekreftet for Xbox samt Xbox Game Pass neste år. Spillet har allerede vært ute to ganger på Steam som demo, under Steam Game Festival: Summer og Autumn i fjor.

Det er et kaotisk multiplayerspill med mengder av ulike dyr som enhjørninger, griser, punkergriser, corgier og kattepuser som dytter hverandre ut av banene med hjelp av divserse morsomme våpen.

"Party Animals is a physics-based multiplayer game where you'll face off against your friends as one of several fuzzy fighters as you brawl across multiple modes and maps using a variety of hilarious, over the top weapons. Grab a plunger or a lollipop and get ready to party like an animal!"