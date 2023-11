Gangs of Sherwood får en Alan-a-Dale-lanseringstrailer

HQ

Med to dager igjen til den offisielle lanseringen av Gangs of Sherwood har Appeal Studios og Nacon nå sluppet en lanseringstrailer for spillet. Denne er annerledes enn de pleier å være, og i stedet for bare raske klipp med action, får vi faktisk en musikalsk introduksjon fra den eksentriske barden Alan-a-Dale, som viser oss hvordan dette co-op-eventyret fungerer.

Fire personer kan spille sammen med karakterene Friar Tuck, Little John, Marian og selvfølgelig gode, gamle Robin Hood. Gangs of Sherwood er tilgjengelig til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Se lanseringstraileren nedenfor.