Gareth Bale forklarer sin frykt for å gå konkurs: "Når jeg slutter, slutter jeg å få lønn ..."

Gareth Bale, pensjonert fotballspiller som er kjent for sitt opphold i Real Madrid, der han vant fem Champions League-titler og tre LaLiga-titler, samt sine 111 kamper for Wales mellom 2006 og 2022, der han tok landslaget til to EM- og ett VM-mesterskap, la støvlene på hylla i januar 2023.

I 2016, da han signerte en ny kontrakt med Real Madrid, ble han en av de best betalte fotballspillerne i verden. Han er estimert til å ha en nettoformue på hele £120 millioner, ifølge Wales Online. I et intervju med Front Office Sports (via TalkSports) innrømmet han imidlertid frykten for å gå konkurs.

"Det var én ting som alltid skremte meg inni meg. Du leser artikler om at når folk slutter i profesjonell idrett, går de konkurs. De vet ikke hvordan de skal forvalte pengene sine, de vet ikke hvordan de skal gjøre alle disse tingene", sa Bale.

"Jeg tror mange idrettsutøvere lever en overdådig livsstil. Jeg prøver å ikke gjøre det. Jeg har alltid hatt et øye på hvordan livet etter fotballen skulle bli. Når jeg er ferdig, slutter jeg å få lønn. Hvordan strukturerer man livet sitt da?

"Så jeg prøvde alltid å diversifisere fra ganske tidlig. Jeg hadde alltid en idé om at jeg skulle prøve å investere pengene mine i forskjellige ting. Hvis én søyle ble hugget ned og ikke fungerte, ville ikke hele bygningen falle sammen", forklarer den walisiske pensjonisten.

Noen av disse pilarene inkluderer å jobbe som ekspertkommentator for TNT Sports, åpne noen barer med golf som tema, og nylig forsøkte han å bli investor som en del av et konsortium i Cardiff City, hans opprinnelige klubb, men så langt har eierskapsforsøkene blitt avvist av den nåværende eieren.

