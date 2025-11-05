Gareth Bale skuffet over "mangel på kvalitet" fra Mbappé og Vinícius mot Liverpool, "kanskje du trenger en '9'"

HQ

Gareth Bale, tidligere Real Madrid-legende, var skuffet over kampen mot Liverpool i går kveld, der hans tidligere lag tapte 1-0 i Champions League. Mens Real Madrid presset på for mål i den siste tredjedelen av kampen, etter å ha mottatt målet fra Mac Allister, beklaget han at Mbappé og Vinícius "ikke produserte noen magi. Det var skuffende at det i den siste tredjedelen ikke var den kvaliteten du forventer fra Real Madrid".

Bale, som gjest for CBS Golazo, foreslo en løsning: en midtstopper, en "nummer ni", for å være årvåken i boksen. "Noen ganger må du gå og teste forsvarsspilleren. De var helt klart raskere enn noen av spillerne på banen. Kanskje de ikke gjør det fordi det ikke er noen andre i boksen som venter på innlegget. Kanskje du trenger en 9'er", sa han.

Bale avsluttet med å antyde at den vanskeligste situasjonen for treneren er å "håndtere egoene". "Jeg tror alle vet at i Real Madrid handler det noen ganger mer om å håndtere spillerne enn bare taktikk. Jeg er sikker på at Xabi vet dette, med tanke på hans lange erfaring som spiller og nå som trener", sa han om Xabi Alonso, som han delte garderobe med i 2013/14-sesongen.