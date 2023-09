Gareth Edwards om Rogue One: Jeg ble sittende fast i hamsterhjulet som er Hollywood

Etter å ha regissert Disneys beste Star Wars-film på lenge (Rogue One) har det vært musestille rundt Gareth Edwards, helt til han dukket opp med traileren til den kommende sci-fi-dystopien The Creator, som tar for seg kunstig intelligens som tema og potensiell trussel. Under presseturneen for den filmen har Gareth nå for første gang snakket åpent om hvorfor han valgte å ta en årelang pause fra filmskapingen etter erfaringene med Disney og Star Wars.

"Jeg trengte å komme meg ut av karusellen, skjønner du hva jeg mener? I Hollywood kan du bli sittende fast i hamsterhjulet, eller hvilken analogi du nå vil bruke. Jeg ville bare gå av og ta en pause for å få tid til å tenke på den neste.

Med Monsters fikk jeg lage en science fiction-film med veldig lavt budsjett, og jeg innså at det var store fordeler med å ikke ha penger. Det var et sjokk å ha så mye penger man kunne ønske seg, men likevel være begrenset. Jeg følte at hvis jeg på en eller annen måte kunne fått tak i den store pengesekken og sendt den tilbake i tid til den tiden da jeg lagde Monsters, ville mulighetene vært uendelige. Så på en merkelig måte prøvde jeg å finne et slikt scenario igjen. Jeg var like interessert i prosessen med å lage filmen som i selve ideen."

Takk, GamesRadar.