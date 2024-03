Garfield blir kriminell i ny The Garfield Movie-trailer

HQ

Mens mange av dere sikkert fortsatt er i Dune: Part Two-humør etter at Denis Villenueves siste actionepos kom på kino og tok verden med storm, ønsker Sony Pictures å minne alle om en av de største filmene som er planlagt i år.

En ny trailer for The Garfield Movie har blitt lansert, og her ser vi Chris Pratts lasagneelskende, mandagshatende kattedyr slå seg sammen med Odie og faren Vic (med stemme av Samuel L. Jackson) for å rane et tog og finne på alle mulige andre sprø påfunn.

Du kan se den nye traileren for filmen nedenfor, før filmen kommer på kino 24. mai.