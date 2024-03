Garfield blir kriminell i ny trailer på The Garfield Movie

HQ

Mens mange av dere sikkert fortsatt er i Dune: Part Two humør etter at Denis Villenueves siste actionepos kom på kino og tok verden med storm, ønsker Sony Pictures å minne alle om en av de største filmene som er planlagt i år.

En ny trailer for The Garfield Movie har blitt lansert, og i den nye traileren ser vi Chris Pratts lasagneelskende, mandagshatende kattedyr slå seg sammen med Odie og faren Vic (med stemme av Samuel L. Jackson) for å rane et tog og finne på alle mulige andre sprø påfunn.

Du kan se den nye traileren for filmen nedenfor, før den kommer på kino 24. mai 2024.