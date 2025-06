Garfield Kart 2 - All You Can Drift er offisiell og slippes i september

For kort tid siden rapporterte vi om en australsk vurdering for en potensiell Garfield Kart-oppfølger. Nå har vi en offisiell bekreftelse på spillets eksistens i form av en ny teaser-trailer.

Som vi mistenkte, er spillets tittel Garfield Kart 2 - All You Can Drift. Spillet slippes også 10. september for Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch og PC via Epic Games Store og Steam. Vi vet ennå ikke om spillet vil ha sin egen Switch 2-versjon, men det virker perfekt egnet for den plattformen også.

Vi fikk dessverre ikke se noe gameplay i teaser-traileren. Bare en CGI-Garfield som gjør seg klar til å rive opp veiene nok en gang. Med god tid igjen til lansering, vil det imidlertid være en rekke muligheter for utvikleren Eden Games og utgiveren Microids til å vise frem mer av denne nye raceren.