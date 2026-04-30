Garry's Mod-etterfølgeren s&box lanseres til blandede anmeldelser på Steam

Garry's Mod-fans har ventet i årevis på at Facepunch Studios skulle gi ut sin nye tittel, s&box. Sandkassespillet hadde mye hype på forhånd, og sa at du i hovedsak kunne lage hva du ville, og hvis du ville lage ditt eget spill, kunne du publisere det på Steam og tjene penger på det helt og holdent for deg selv. Det ble sett for seg som et sandkasseparadis, men det vi fikk som sluttresultat var alt annet enn det.

Av de 2 263 brukeranmeldelsene på Steam i skrivende stund er bare 45 % positive. Det holder fortsatt brukeranmeldelsesscoren på en samlet blandet vurdering, men det viser at s&box ikke på langt nær er like populært som forgjengeren. "Etterfølger til Gmod? Nei, langt ifra. Dette er et f****** rot ... Dette er skammelig for forgjengeren" skrev en anmelder.

Følelsene deles av en stor andel av de beste anmelderne. De som legger igjen negative anmeldelser på s&box går i detalj, og nevner AI-bilder i spill laget av skaperne, samt manglende funksjoner, slurvete ytelse og manglende tilgjengelighet sammenlignet med andre, lignende plattformer som Roblox.

Det finnes imidlertid også positive kommentarer. Mange erkjenner at dette spillet er en plattform for å lage spill i sine tidligste stadier, og at den bredere brukerbasen derfor ikke bør forvente GMod-nivåer av funksjonalitet med en gang. Dessuten har utviklerne erkjent problemer, og har fra nå av til å jobbe med dem og forhåpentligvis forbedre brukerscoren. Vi må sjekke inn igjen med s&box snart og se om oppfatningen har endret seg i det hele tatt.