Garry's Mod fjerner nesten 20 år med Nintendo-innhold

Hvis du er en aktiv Garry's Mod -bruker har du kanskje lagt merke til at visse verkstedgjenstander som inneholder Nintendo-figurer, gjenstander og mer, blir fjernet fra spillet for øyeblikket. Dette skyldes en takedown-forespørsel utviklerne bak Garry's Mod har mottatt.

"Noen av dere har kanskje lagt merke til at visse Nintendo-relaterte verkstedgjenstander nylig har blitt tatt ned. Dette er ikke en feil, fjerningene kom fra Nintendo," står det i et innlegg på Steam. "Ærlig talt, dette er rettferdig nok. Dette er Nintendos innhold, og hva de tillater og ikke tillater er opp til dem. De vil ikke at du skal spille med de tingene på Garry's Mod - det er deres avgjørelse, og vi må respektere det og fjerne så mye vi kan."

"Dette er en pågående prosess, ettersom vi har 20 år med opplastinger å gå gjennom. Hvis du vil hjelpe oss ved å slette dine Nintendo-relaterte opplastinger og aldri laste dem opp igjen, ville det hjelpe oss mye," fortsetter innlegget. Det virker som om skaperne ikke er så bekymret for at Nintendo kommer inn for å ta ned de utallige prosjektene som folk har jobbet med tidligere, men til syvende og sist er det Nintendos IP som de kan gjøre som de vil med.

Garry's Mod har eksistert siden 2006. Spillet som inspirerte folk til å lage sine egne rare og fantastiske kreasjoner, har fått tusenvis og atter tusenvis av verkstedgjenstander laget for det siden utgivelsen, fra spill i spillet som Prop Hunt til portering av våpen, figurer og skins fra hundrevis av forskjellige IP-er. For skaperne av Garry's Mod -objekter er det sannsynligvis en bekymring for at andre utgivere kan følge Nintendos eksempel, men med tanke på at spillet ikke på langt nær er på høyden av sin popularitet lenger, kan det gå ubemerket hen.