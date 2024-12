Garry's Mod når 25 millioner solgte eksemplarer

Det kan ha tatt 18 år å oppnå bragden, men Garry's Mod har nå overgått den monumentale salgsmilepælen på 25 millioner solgte eksemplarer. Dette ble bekreftet av skaperen Garry Newman på X, der han bekrefter det nøyaktige salgstallet som spillet har klart å nå, med dette er en fantastisk 25,560,290.

Newman snakket litt om å nå milepælen ved å legge til: "Da Valve først lanserte ideen om å selge Garry's Mod på Steam, sa jeg nei fordi ... "hvem ville betale for det?".

"Vel, 18 år senere viser det seg at 25 560 290 mennesker ville gjort det. Glad for å ha tatt feil denne gangen."

Det tok Garry's Mod et tiår å nå milepælen på 10 millioner solgte eksemplarer, noe som betyr at salget har økt betydelig ettersom de neste 15 millioner solgte eksemplarene kom i løpet av et åtteårsvindu. Det siste året har også vært interessant for tittelen, ettersom den måtte fjerne Nintendo-innholdet og også kom inn i Guinness rekordbok.

