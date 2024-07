Gårsdagens Lily James og Himesh Patel slår seg sammen med Joseph Gordon-Levitt for Greedy People

Hvis du har vært på utkikk etter en ny krimkomedie å se på kino, har Lionsgate kanskje løsningen. Filmen, som er kjent som Greedy People, vil ha Yesterday's Himesh Patel og Lily James i hovedrollene, og sammen med Joseph Gordon-Levitt skal de levere en sprø historie om korrupsjon og begjær.

Handlingen for Greedy People er som følger: "I denne mørke og komiske krimthrilleren ryster den ferske politimannen Will (Himesh Patel) og hans useriøse partner Terry (Joseph Gordon-Levitt) den lille øybyen sin når de ved et uhell oppdager en million dollar på et åsted (som de selv har laget). Etter at duoen uklokt nok bestemmer seg for å stjele pengene, lokkes samfunnets sære innbyggere med i den vanvittige jakten på penger - alt fra en vordende mor (Lily James) til en massør (Simon Rex) og en eier av et rekefirma (Tim Blake Nelson) - og alle lærer hvor langt de er villige til å gå for den allmektige dollaren."

Greedy People har kinopremiere 23. august, og du kan se filmens trailer nedenfor.