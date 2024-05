Gary Oldman forklarer sin "middelmådige" prestasjon av Sirius Black-kommentarer

På tampen av fjoråret uttalte Gary Oldman seg i en podkast og kom med en rekke svært kritiske kommentarer om sin egen fremstilling av Sirius Black i Harry Potter-filmene. Ettersom Sirius er en av fan-favorittene i Potter-verdenen, skapte Oldmans kritikk av sitt eget arbeid mange meninger rundt om på internett, og nå har han under en opptreden i Cannes forklart kommentarene sine ytterligere.

I følge Variety uttaler Oldman: "Det jeg mente med det er at som kunstner, skuespiller eller maler er man alltid hyperkritisk til sitt eget arbeid. Hvis du ikke er det, og du er fornøyd med det du gjør, ville det være døden for meg. Hvis jeg så en forestilling av meg selv og tenkte: 'Herregud, jeg er fantastisk i dette', ville det være en trist dag."

Han fortsatte med å forklare hvordan han kom på å lage en live-action-versjon av Sirius, og hvordan han ville ha grepet det annerledes an hvis han hadde fått sjansen til å prøve seg på karakteren en gang til.

"Det var så mye hemmelighetskremmeri rundt romanene, de var under lås og slå. Og hvis jeg hadde visst det fra begynnelsen av, hvis jeg hadde lest de fem bøkene og sett karakterens utvikling, ville jeg kanskje ha tilnærmet meg det på en annen måte. Jeg ville kanskje ha sett annerledes på det og malt det i en annen farge.

"Så da jeg begynte på 'Harry Potter', hadde jeg bare boken 'Fangen fra Azkaban' og den ene fremstillingen av den mannen. Én bok i biblioteket til Sirius Black. Og det var på en måte det jeg mente med det. Det er ikke det at jeg ser på filmen og sier at det er en forferdelig film eller at jeg er forferdelig, jeg skulle bare ønske at det hadde vært under andre omstendigheter. Det var det jeg mente, ikke for å være uhøflig mot noen av dem der ute som liker den filmen."

