Gary Oldman: "Harry Potter og Batman reddet meg"

Under et intervju i The Drew Barrymore Show fortalte skuespilleren Gary Oldman om hvor vanskelig det i en periode var for ham å balansere familielivet med jobben som skuespiller.

Han forteller hvordan en skilsmisse og det å få foreldreretten til barna gjorde at han måtte takke nei til mye arbeid på grunn av hvor produksjonene fant sted: "Da jeg var 42 år gammel, våknet jeg opp som skilt og hadde foreldreretten til disse guttene. Det i seg selv var... det var vanskelig, for det var et skifte i bransjen der mange produksjoner foregikk i Ungarn, Budapest, Praha, Australia, du vet, alle disse stedene. Så jeg takket nei til mye arbeid."

Heldigvis fikk han muligheten til å delta i to filmserier som gjorde at han kunne fortsette å jobbe og være mest mulig sammen med barna: "Gudskjelov for Harry Potter. Takk Gud for Harry Potter. Jeg sier deg, de to: Batman og Harry Potter, de reddet meg virkelig, fordi det betydde at jeg kunne jobbe minst mulig for mest mulig penger og være hjemme med barna."