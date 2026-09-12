Gary Oldman ser ut til å tro at den neste James Bond er valgt, og han håper det blir en medspiller fra « Slow Horses

HQ

Ikke at «Slow Horses» og James Bond eksisterer i samme univers, men hvis de gjorde det, ville det være en ganske stor bragd for en avvist fra Slough House å bli forfremmet til 00-programmet hos MI5. Likevel, i denne hypotetisk sammensmeltede verdenen, er det svært sannsynlig at Jack Lowden snart vil oppnå nettopp det, ettersom «Slow Horses»-stjernen er en av favorittene til å ta over mantelen som James «007» Bond.

Når det gjelder denne saken, har nå Lowdens «Slow Horses»-medspiller, den legendariske Gary Oldman, uttalt seg om Bond-dilemmaet, og antydet at han ser ut til å vite at den neste 007 er valgt, og at han håper Lowden er den rette for jobben.

I et intervju med Global News i Canada uttalte Oldman følgende: «Det går rykter om at han er på kortlisten. Det får vi vite ganske snart, ikke sant? For de har valgt ham. De har tatt sin beslutning, men de har ikke kunngjort det ennå. Så jeg krysser fingrene for Jack.»

Det er noen få andre favoritter til rollen som James Bond, men mange av disse er mer profilerte stjerner enn Lowden, noe som burde tale til skotten sin fordel, ettersom 007-kreativene har en tendens til å velge mindre kjente stjerner som de deretter kan forme til den perfekte spionen, snarere enn omvendt.

Hvem ville du valgt som den neste James Bond?