Gary Oldman slått til ridder på kongens bursdag

HQ

Hvert år, i forbindelse med bursdagen til Storbritannias regjerende monark, mottar en rekke personer æresbevisninger for sin innsats på det feltet de opererer innenfor. Nylig fortalte vi om fotballspilleren David Beckham, som er en del av årets liste, med idrettspersonligheten som blir slått til ridder, men han er ikke den eneste høyt profilerte personen som får denne utmerkelsen i år.

Gary Oldman, kanskje mest kjent for å ha spilt Sirius Black i Harry Potter og Jackson Lamb i Slow Horses, blir også hedret og utnevnt til Sir. Oldmans ridderorden tildeles for "tjenester for drama", og han er den eneste skuespilleren som skal bli Sir ved årets hedersprisutdeling.

Det er en rekke andre som mottar æresbevisninger i år, med over 1200 personer på æreslisten. Bare 14 av disse blir slått til riddere, noe som viser hvor sjeldent det er for folk å bli kalt Sir.

Når det gjelder hvem andre som mottar en utmerkelse i tillegg til Oldman og Beckham, blir også Roger Daltrey, frontfiguren i The Who, slått til ridder, mens olympieren Alistair Brownlee, darts-sensasjonene Luke Littler og Luke Humphries, billedhuggeren Anthony Gormley, med flere, alle er med i år.

Dette er en annonse: