Gattusos tropp for Italia: De må vinne begge kampene i mars for å kvalifisere seg til VM
Italia må gjøre seg fortjent til en plass i VM 2026, og de spiller mot Nord-Irland 26. mars.
Mens Spania, England og Frankrike forbereder seg på vennskapskamper uten betydning denne måneden (selv om de er viktige for å forberede seg til VM til sommeren), må Italia fokusere på denne landslagspausen, for de har ikke råd til å mislykkes hvis de vil ha en av de fire siste plassene som er tilgjengelige for UEFA-lag i VM i 2026.
Italia er i pulje A i EM-kvalifiseringen, og spiller mot Nord-Irland 26. mars kl. 20:45 CET, 19:45 GMT. Hvis de vinner, spiller de mot Wales eller Bosnia-Hercegovina 31. mars, samme tid.
Italias landslagstrener Gennaro Gattuso offentliggjorde troppen fredag, som inkluderer Liverpool-spissen Federico Chiesa for første gang siden 2024, midtbanespilleren Sando Tonali fra Newcastle og keeper Donnarumma fra Manchester City, men fjerner Vicario fra Tottenham.
Italias tropp til VM-kvalifiseringskampene i mars 2026:
Målvakter:
- Elia Caprile - Cagliari
- Marco Carnesecchi - Atalanta
- Gianluigi Donnarumma - Manchester City
- Alex Meret - Napoli
Forsvarsspillere
- Alessandro Bastoni - Inter
- Alessandro Buongiorno - Napoli
- Riccardo Calafiori - Arsenal
- Andrea Cambiaso - Juventus
- Diego Coppola - Paris FC
- Federico Dimarco - Inter
- Federico Gatti - Juventus
- Gianluca Mancini - Roma
- Marco Palestra - Cagliari
- Giorgio Scalvini - Atalanta
- Leonardo Spinazzola - Napoli
Midtbanespillere
- Nicolò Barella - Inter
- Bryan Cristante - Roma
- Davide Frattesi - Inter
- Manuel Locatelli - Juventus
- Niccolò Pisilli - Roma
- Sandro Tonali - Newcastle
Angripere
- Federico Chiesa - Liverpool
- Francesco Pio Esposito - Inter
- Moise Kean - Fiorentina
- Matteo Politano - Napoli
- Giacomo Raspadori - Atalanta
- Mateo Retegui - Al-Qadsiah
- Gianluca Scamacca - Atalanta