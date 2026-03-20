Gattusos tropp for Italia: De må vinne begge kampene i mars for å kvalifisere seg til VM

Mens Spania, England og Frankrike forbereder seg på vennskapskamper uten betydning denne måneden (selv om de er viktige for å forberede seg til VM til sommeren), må Italia fokusere på denne landslagspausen, for de har ikke råd til å mislykkes hvis de vil ha en av de fire siste plassene som er tilgjengelige for UEFA-lag i VM i 2026.

Italia er i pulje A i EM-kvalifiseringen, og spiller mot Nord-Irland 26. mars kl. 20:45 CET, 19:45 GMT. Hvis de vinner, spiller de mot Wales eller Bosnia-Hercegovina 31. mars, samme tid.

Italias landslagstrener Gennaro Gattuso offentliggjorde troppen fredag, som inkluderer Liverpool-spissen Federico Chiesa for første gang siden 2024, midtbanespilleren Sando Tonali fra Newcastle og keeper Donnarumma fra Manchester City, men fjerner Vicario fra Tottenham.

Italias tropp til VM-kvalifiseringskampene i mars 2026:

Målvakter:



Elia Caprile - Cagliari



Marco Carnesecchi - Atalanta



Gianluigi Donnarumma - Manchester City



Alex Meret - Napoli



Forsvarsspillere



Alessandro Bastoni - Inter



Alessandro Buongiorno - Napoli



Riccardo Calafiori - Arsenal



Andrea Cambiaso - Juventus



Diego Coppola - Paris FC



Federico Dimarco - Inter



Federico Gatti - Juventus



Gianluca Mancini - Roma



Marco Palestra - Cagliari



Giorgio Scalvini - Atalanta



Leonardo Spinazzola - Napoli



Midtbanespillere



Nicolò Barella - Inter



Bryan Cristante - Roma



Davide Frattesi - Inter



Manuel Locatelli - Juventus



Niccolò Pisilli - Roma



Sandro Tonali - Newcastle



Angripere



Federico Chiesa - Liverpool



Francesco Pio Esposito - Inter



Moise Kean - Fiorentina



Matteo Politano - Napoli



Giacomo Raspadori - Atalanta



Mateo Retegui - Al-Qadsiah



Gianluca Scamacca - Atalanta

