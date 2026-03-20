Sport

Gattusos tropp for Italia: De må vinne begge kampene i mars for å kvalifisere seg til VM

Italia må gjøre seg fortjent til en plass i VM 2026, og de spiller mot Nord-Irland 26. mars.

Mens Spania, England og Frankrike forbereder seg på vennskapskamper uten betydning denne måneden (selv om de er viktige for å forberede seg til VM til sommeren), må Italia fokusere på denne landslagspausen, for de har ikke råd til å mislykkes hvis de vil ha en av de fire siste plassene som er tilgjengelige for UEFA-lag i VM i 2026.

Italia er i pulje A i EM-kvalifiseringen, og spiller mot Nord-Irland 26. mars kl. 20:45 CET, 19:45 GMT. Hvis de vinner, spiller de mot Wales eller Bosnia-Hercegovina 31. mars, samme tid.

Italias landslagstrener Gennaro Gattuso offentliggjorde troppen fredag, som inkluderer Liverpool-spissen Federico Chiesa for første gang siden 2024, midtbanespilleren Sando Tonali fra Newcastle og keeper Donnarumma fra Manchester City, men fjerner Vicario fra Tottenham.

Italias tropp til VM-kvalifiseringskampene i mars 2026:

Målvakter:


  • Elia Caprile - Cagliari

  • Marco Carnesecchi - Atalanta

  • Gianluigi Donnarumma - Manchester City

  • Alex Meret - Napoli

Forsvarsspillere


  • Alessandro Bastoni - Inter

  • Alessandro Buongiorno - Napoli

  • Riccardo Calafiori - Arsenal

  • Andrea Cambiaso - Juventus

  • Diego Coppola - Paris FC

  • Federico Dimarco - Inter

  • Federico Gatti - Juventus

  • Gianluca Mancini - Roma

  • Marco Palestra - Cagliari

  • Giorgio Scalvini - Atalanta

  • Leonardo Spinazzola - Napoli

Midtbanespillere


  • Nicolò Barella - Inter

  • Bryan Cristante - Roma

  • Davide Frattesi - Inter

  • Manuel Locatelli - Juventus

  • Niccolò Pisilli - Roma

  • Sandro Tonali - Newcastle

Angripere


  • Federico Chiesa - Liverpool

  • Francesco Pio Esposito - Inter

  • Moise Kean - Fiorentina

  • Matteo Politano - Napoli

  • Giacomo Raspadori - Atalanta

  • Mateo Retegui - Al-Qadsiah

  • Gianluca Scamacca - Atalanta

