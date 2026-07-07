Gauff klarer comeback mot Pegula i Wimbledon; Sinner går lett videre etter seier over Struff

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Coco Gauff og Jannik Sinner er de første semifinalistene i Wimbledon, etter at de første kampene ble spilt tirsdag. Som forventet ga Sinner ikke Jan-Lennard Struff noen sjanse og slo ham 7-5, 7-6(4), 6-3 (tyskeren har nå tapt alle fire kampene mot verdens nummer 1) og venter nå på sin semifinale-motstander, Novak Djokovic eller Felix Auger-Aliassime, som avgjøres senere i dag, tirsdag.

I damenes singel fullførte Coco Gauff et comeback etter å ha ligget under med ett sett, og slo Jessica Pegula 6-4, 3-6, 3-6. Hun når dermed semifinalen i Wimbledon og håper å vinne sin tredje Grand Slam-tittel etter Roland Garros 2023 og US Open 2025. Hun har allerede forbedret sitt beste resultat noensinne i en Grand Slam-turnering på gress.

Hennes neste motstander blir enten Naomi Osaka, som overraskende slo Aryna Sabalenka, eller Kaolina Muchova – avgjort i kampen som spilles tirsdag. I morgen spilles den andre halvdelen av turneringstreet: Elise Mertens mot Linda Nosková og Marta Kostyuk mot Jasmine Paolini.