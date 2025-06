Gavin Newsom utfordrer Trumps utplassering av nasjonalgarden i Los Angeles

HQ

Siste nytt om USA . Californias guvernør Gavin Newsom har fordømt utplasseringen av nasjonalgardens tropper i Los Angeles, og kaller det et ulovlig føderalt overtramp midt i de økende protestene mot Trump-administrasjonen.

I et innlegg på X skrev Californias guvernør Gavin Newsom "Trumps grensevakt truer med å arrestere meg for å si ifra. Kom og ta meg, tøffing. Jeg bryr meg ikke en dritt. Det vil ikke stoppe meg fra å stå opp for California."

Guvernøren har bedt om at aksjonen trekkes tilbake og varslet mulige rettslige skritt, mens Det hvite hus forsvarer aksjonen som nødvendig. I mellomtiden har sammenstøtene mellom demonstranter og politi fortsatt over hele byen, med flere arrestasjoner og rapporter om hærverk.