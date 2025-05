Gaza står overfor en kritisk risiko for hungersnød på grunn av blokaden

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Eksperter på matsikkerhet slo mandag alarm og avslørte at Gaza er i kritisk fare for hungersnød etter mer enn to måneder under israelsk blokade.

Den siste rapporten fra Integrated Food Security Phase Classification (IPC) viser at forholdene har forverret seg drastisk siden den forrige vurderingen i oktober, og at hundretusener risikerer å sulte.

Nødhjelpsforsyningene har minket, og prisene på basismatvarer fortsetter å skyte i været, samtidig som sykehusene rapporterer om stadig flere tilfeller av underernæring. Foreløpig gjenstår det å se hvordan det internasjonale samfunnet vil reagere på denne alvorlige situasjonen.