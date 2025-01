Gaza står overfor en sterk økning i antall dødsfall som følge av traumatiske skader

HQ

En ny studie publisert i The Lancet anslår at over 64 000 mennesker døde i Gaza på grunn av traumatiske skader mellom oktober 2023 og juni 2024, et dødstall som er 14 ganger høyere enn de vanlige tallene. Studien viser en kraftig økning i volden, og 60 % av ofrene var barn, eldre og kvinner. Forskerne brukte en metode kalt capture-recapture for å kombinere data fra sykehusenes likhus, spørreundersøkelser og dødsannonser i sosiale medier for å komme frem til dette tallet. Selv om tallene er svimlende, fokuserer studien kun på traumerelaterte dødsfall, og ikke på dødsfall som skyldes forstyrrelser i helsetjenestene eller mat- og vannmangel, noe som kan bety at det totale antallet dødsfall er enda høyere. Med overveldede helsesystemer og rekordhøye dødstall advarer eksperter om at det haster med internasjonal inngripen for å beskytte livene til dem som fortsatt er i faresonen.

