Verdensnyheter

Gaza står overfor teleavbrudd mens bakkeangrepet intensiveres

Israelske styrker rykker frem mens kommunikasjonen forstyrres, og sivile sliter med å komme seg i sikkerhet.

Vi har nettopp fått nyheten om at Gaza er rammet av et omfattende strømbrudd i telefon- og internett-tjenestene, samtidig som israelske tropper rykker stadig dypere inn i byen. Pansrede enheter, infanteri og artilleri rykker gradvis inn i befolkede områder, noe som får mange innbyggere til å søke tilflukt i improviserte tilfluktsrom, mens andre forblir fanget i hjemmene sine. I mellomtiden advarer hjelpeorganisasjoner om alvorlig mangel på mat, medisiner og blod, noe som forsterker den humanitære krisen, og familier til gisler ber om stans i de militære operasjonene, men Israel insisterer på at offensiven vil fortsette med mindre Hamas avvæpner. Til tross for løpesedler som oppfordrer til evakuering sørover, er forholdene der fortsatt prekære, og titusener lever i en vanskelig situasjon. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go!

