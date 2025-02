GBA-pikselboken

HQ

Bitmap Books har et velfortjent rykte for å produsere førsteklasses spillkunstbøker, og The GBA Pixel Book er intet unntak. Denne innbundne boken på 272 sider er en fryd for øyet, spekket med skjermbilder av høy kvalitet, kunstverk og grundige kommentarer.

En av bokens største styrker er hvordan den fanger essensen av GBA-pikselkunst. Den håndholdte spillkonsollen var et kraftverk for 2D-grafikk, med skarpe sprites, livlige fargepaletter og rike animasjoner som overgikk forgjengerne på Game Boy. Denne boken fremhever alt dette og mer til, og presenterer det beste utviklerne fikk ut av maskinvaren. Det er den typen bok du kan bla i på måfå og likevel bli fascinert av det kunstneriske uttrykket som vises frem.

Boken er ikke bare en samling skjermbilder - det er en kuratert opplevelse. Den viser frem over 50 av de mest visuelt slående og kunstnerisk ambisiøse GBA-titlene, fra legendariske Nintendo-førstepartsspill til mindre kjente perler. Castlevania: Aria of Sorrow, Metroid Fusion, The Legend of Zelda: The Minish Cap og Advance Wars kommer alle til sin rett her, men boken fremhever også kultklassikere som Astro Boy: Omega Factor og Gunstar Super Heroes.

Hvert spill får et oppslag over flere sider, der fantastisk pikselkunst blandes med innsiktsfull tekst. Boken gir historisk kontekst, innsikt i utviklerne og et dypdykk i de grafiske teknikkene som gjorde at disse spillene skilte seg ut. Layouten er ren, noe som gjør det enkelt å sette pris på pikselkunsten uten distraksjoner. Det er en sann hyllest til håndverket, ikke bare en nostalgitripp.

Hvis du noen gang har holdt i en Bitmap Books-utgivelse, vet du at de ikke sparer på kvaliteten. GBA Pixel Book er ikke noe unntak - den føles luksuriøs. Den innbundne boken er solid, sidene er tykke og har en matt finish som fremhever kunstverkenes livlighet, og fargene er helt fantastiske. Bitmap Books leverer konsekvent samleverdige utgivelser, og denne er kanskje en av deres beste til nå.

Utskriftskvaliteten sikrer at hver piksel er skarp og ren. I motsetning til forstørrede skjermbilder du kan finne på nettet, er bildene her omhyggelig tatt og formatert for å bevare integriteten til de originale spritene. Det er så nærme du kan komme å oppleve disse bildene uten å starte opp en GBA-emulator.

Hvis du har vært GBA-fan lenge, er denne boken en enkel anbefaling. Det er en nostalgisk reise tilbake til de håndholdte spillenes gullalder, men det er også en hyllest til pikselkunst som en legitim kunstform. Spillutviklere, kunstnere og alle som setter pris på håndverket med sprite-baserte bilder, vil ha stor glede av denne boken.

Selv om du aldri har eid en GBA, er det noe universelt tiltalende med den visuelle stilen i spillene. Hvis du elsker Super Nintendo-estetikken, vil du sette pris på hvordan GBA-spillene presset det 16-bits-inspirerte utseendet inn i nye territorier.

Det er ingen tvil om at GBA Pixel Book er en vakkert utformet hyllest til en av Nintendos mest elskede håndholdte maskiner. Bitmap Books har nok en gang levert et produkt som respekterer og hedrer spillhistorien, samtidig som det byr på et utrolig visuelt utstillingsvindu. Og jeg kan rett og slett ikke la være å skryte av det. Den er et uunnværlig tilskudd til ethvert spillbibliotek, enten du er en hardcore GBA-fan eller bare elsker retrospillkunst. Hvis du setter pris på gullalderen for 2D-håndholdte spill, bør du ikke nøle - denne boken fortjener en plass i hyllen din.