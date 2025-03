GDLS presenterer et nytt luftvernalternativ med kort rekkevidde for lettere enheter General Dynamics' Pandur Evolution-kjøretøy er en mobil, overlevelsesdyktig og skalerbar luftforsvarsløsning for den amerikanske hæren.

HQ Siste nytt om USA . GDLS introduserer et nytt kortrekkende luftforsvarsalternativ (SHORAD) for den amerikanske hærens lettere enheter med Pandur Evolution, en modernisert versjon av det østerrikskproduserte Pandur-kjøretøyet. Dette alternativet bygger videre på selskapets arv, og tilbyr en svært mobil og skalerbar løsning som beholder kritisk ballistisk beskyttelse samtidig som den er lettere, mer kompakt og mer allsidig enn eksisterende systemer, for eksempel det Stryker-baserte Sgt. Pandur Evolution, som veier omtrent 10 tonn mindre enn sine motstykker, gir økt fleksibilitet for rask utplassering, rask manøvrerbarhet og enkel transport med C-130-fly, noe som gjør den til en ideell løsning for Hærens dynamiske operative behov. GDLS har som mål å vise frem kjøretøyet under hærens Maneuver Fires Integrated Experiment i sommer, der det skal testes sammen med andre forsvarsteknologier. Inntil videre gjenstår det å se hvordan Pandur vil tilpasse seg Hærens stadig nye krav. Pandur Evolution // General Dynamics Land Systems