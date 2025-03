Gearbox lanserer en Handsome Jack kroppspute

HQ

Hvis du hører Handsome Jack snakke nedlatende til deg på Borderlands 2 og ikke har lyst til å drepe ham med en gang, vil du kanskje ta ham med hjem. Gearbox gjør nå nettopp det mulig, takket være den nye Handsome Jack-kroppsputen.

Det er viktig å merke seg at dette produktet bare er et hylster, så du må kjøpe en kroppspute separat for at han skal passe på. Tanken på å bruke Handsome Jack på en allerede eksisterende pute er ganske opprivende, men når det er ordnet, er du fri til å kose med Borderlands 'beste skurk så lenge du vil.

Det viser hvor viktig Handsome Jack var for Borderlands-franchisen at han fortsatt blir satt på merchandise godt over et tiår siden debuten. Til tross for fansenes kjærlighet til ham, ser det likevel ut til at han er godt og vel borte i spillserien, ettersom det ser ut til at vi har fått en rekke nye skurker å forholde oss til i det kommende Borderlands 4.

