Gearbox legger ut hva du kan forvente fra Borderlands 4 i løpet av få måneder

Gearbox har vært ganske ivrige etter å dele de bredere planene for Borderlands 4 og hvilket innhold som til slutt vil komme til spillet, men nå som den første DLC Vault Hunter har kommet i C4SH, finpusser utvikleren fokuset og skinner nærmere søkelyset på planene sine for resten av våren.

En mini veikart har blitt delt, som forklarer hva som vil bli introdusert i oppdatering 1.6 til 1.8. Kort fortalt kan du forvente tekniske forbedringer og et dryss av nytt innhold, hvorav det meste er gratis, bortsett fra Bounty Pack 3 når den kommer i slutten av juni.

Den neste oppdateringen bringer versjon 1.6 av spillet 30. april, og dette vil være en mindre skalaoppdatering som fokuserer på feilretting og forbedringer av livskvaliteten. C4SH overvåkes i tilfelle det trenger ytterligere innstilling, og det er planer om å øke gytefrekvensen for World Event og World Boss, slik at det er flere muligheter til å dyrke for kvalitetsbytte. Dette blir den første av tre gratis oppdateringer.

Versjon 1.7 blir den neste gratis oppdateringen, og denne vil legge til et nytt Raid Boss-møte. Det eksakte navnet på denne sjefen er ennå ikke avslørt, men hvis du beseirer dem, kan du bli belønnet med et nytt Pearlescent-våpen, fire nye legendariske gjenstander eller fem nye klassemoduser (en for hver Vault Hunter). Denne oppdateringen vil lande i slutten av mai.

I slutten av juni kommer versjon 1.8, som har både et gratis og et betalt element. For gratisinnholdet vil det være en ny Takedown beskrevet som "Borderlands 4s mest ekstreme sluttspillutfordring", som byr på tonnevis av fiender, en midtveis- og sluttsjef, og også sjansen til å få tak i et nytt Pearlescent-våpen og ni nye legendariske gjenstander. Det vil til og med være tre våpenskinn, ett Vault Hunter-skinn som kan brukes av alle figurer, og et Echo-4-droneskinn også, for de som fullfører de medfølgende utfordringene.

Når det gjelder den betalte Bounty Pack 3, som kommer samme dag som versjon 1.8, legger dette til et nytt oppdrag med tre minibosses og en endelig sjef, nytt legendarisk og Pearlescent-utstyr, et Vault Card med 24 kosmetikk og fire stykker omrullbart utstyr, et nytt kjøretøy, et nytt Vault Hunter-skinn og et Echo-4-droneskinn også.

Utover disse planene kan vi senere i 2026 forvente delt karakterprogresjon og lagring på tvers av plattformer, samt minst to Bounty Packs til, og mer.