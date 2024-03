Gearbox selges til Take-Two Interactive.

HQ

I takt med at skuta Embracer Group tar inn vann i stadig raskere tempo, har mange lurt på om Borderlands -utvikleren Gearbox vil bli nok et offer for det svenske forlagets økonomiske problemer. Det blir det heldigvis ikke.

Gearbox selges av Embracer til Take-Two Interactive for 460 millioner dollar. Hele beløpet vil bli betalt i form av Take-Two -aksjer, og Embracer har til hensikt å selge aksjene for å motta kontantvederlag. Salget forventes gjennomført i første kvartal av regnskapsåret 2024/25, som avsluttes i slutten av juni 2024.

Avtalen omfatter imidlertid ikke hele Gearbox og dets IP. Det opplyses at Gearbox Software, Gearbox Montreal, Gearbox Studio Quebec, og Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms, og Duke Nukem franchisene alle flyttes til Take-Two, mens Gearbox Publishing San Francisco (som vil få nytt navn etter avtalen), Remnant og Hyper Light Breaker franchisene, Cryptic Studios og Neverwinter Online og Star Trek Online, Lost Boys Interactive, og Captured Dimensions forblir hos Embracer. Disse selskapene vil bli integrert i andre deler av Embracer Group.

Take-Two Interactive har allerede kommentert salget og nevner at Gearbox's kommende pipeline inkluderer "fem oppfølgere, hvorav to er fra Borderlands- og Homeworld-franchisene, og minst én spennende ny intellektuell eiendom."

2Ks president David Ismailer gikk et skritt videre og uttalte: "Vi har elsket å samarbeide med Gearbox på hver eneste utgave av Borderlands-serien, og vi gleder oss til å være i gang med utviklingen av neste del i serien."

Så der har vi det, mer Borderlands kommer og Embracer vil ikke lenger eie Gearbox.